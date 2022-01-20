DÜNYA
20 Ocak 2022 - 12:20

Kayak pistinde kaza geçiren Fransız aktör Gaspard Ulliel hayatını kaybetti!

Ünlü Fransız aktör Gaspard Ulliel, tatil için gittiği kayak merkezinde bir kaza geçirdi. Kazada bilincini kaybeden ünlü oyuncu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DÜNYA
20 Ocak 2022 - 12:20
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Kayak pistinde kaza geçiren Fransız aktör Gaspard Ulliel hayatını kaybetti!
Fransa sinemasının başarılı oyuncuları arasında yer alan 37 yaşındaki Gaspard Ulliel, dün ülkenin güney bölgesinde yer alan La Rosiere kayak merkezine gitti. Arkadaşlarıyla tatil amaçlı bulunduğu kayak merkezinde kayak yaparken başka bir kayakçı ile çarpışan Ulliel, ağır yaralandı.







Bilincini kaybetmiş olarak helikopter ile Grenoble kentinde bulunan bir hastaneye kaldırılan ünlü aktörün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi. Diğer kayakçının, kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenilirken  Ulliel'in ölüm haberi Fransa'da sanat camiasını yasa boğdu.


önetmen Xavier Dolan'ın yönettiği “It's Only the End of the World” filminde oynadığı rol ile 2017 yılında "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar ödülünü kazanan Ulliel, bu güne kadar bir çok filmde rol almış ve gösterdiği başarıyla da Fransız sinemasının önemli isimlerinden biri haline gelmişti.

EDİTOR
Elvan
Elvan
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