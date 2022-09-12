Merkeze bağlı Üzengili köyünün Sarıçiçek Yaylası'nda gezinti yapan Nurtaç Çakır, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Vücudunda kırıklar olduğu için hareket edemeyen Çakır, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık personelleri yönlendirildi.Köylülerin de katılımıyla yaklaşık 4 saat kadar süren çalışma sonucu kayalık bölgeden çıkarılan Çakır hastaneye kaldırıldı.
YAŞAM
12 Eylül 2022 - 07:48
Kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş kurtarıldı
Bayburt'ta kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı.
YAŞAM
12 Eylül 2022 - 07:48
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