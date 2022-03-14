YAŞAM
14 Mart 2022 - 23:23

Kaybolan meyvelerin sırrı kamera takılınca anlaşıldı

Bir markette her akşam iş sonrası kasa kasa meyvenin eksilmesinin ardından şüphelenen market sahibi işyerine kamera taktırınca gerçeği anladı.

YAŞAM
14 Mart 2022 - 23:23
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kaybolan meyvelerin sırrı kamera takılınca anlaşıldı
Elazığ’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre gece saatlerinde Sakarya Caddesi üzerindeki bir iş yerinde kapalı marketin dışında bulunan manav tezgahına gelen bir kişi etrafı kolaçan ettikten sonra bir kasa kiviyi alarak kayıplara karıştı. Market sahibinin iki hafta içerisinde meyve kasalarının birer birer kaybolması üzerine marketine kamera taktırdı.




Markete güvenlik kamerası takılmasını  ardından olay hakkında konuşan manav çalışanı Emrah Çetinkaya, “Her gün dükkanımız soyuluyor, malzemelerimiz çalınıyor. Kimin olduğunu bilmiyoruz. Önceden kamera kayıtları yoktu. Yeni kamera taktırdık. Yabancıların dükkana gelip dadanmasından kaç gündür maddi zararımız çok. Bir kasa kivi, portakal ve meyve çaldılar. Kimin olduğunu bilmiyoruz, bunu yapanların bulunmasını istiyoruz" dedi.



 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Meteoroloji'den uyarı! İstanbul'a kuvvetli kar geliyor
Meteoroloji'den uyarı! İstanbul'a kuvvetli kar geliyor
İzmir'deki korkunç kazada sürücü hayatını kaybetti
İzmir'deki korkunç kazada sürücü hayatını kaybetti
Son Haberler
Meteoroloji'den uyarı! İstanbul'a kuvvetli kar geliyor
Meteoroloji'den uyarı! İstanbul'a kuvvetli kar geliyor
İzmir'deki korkunç kazada sürücü hayatını kaybetti
İzmir'deki korkunç kazada sürücü hayatını kaybetti
Merkez Bankası faizi değiştirmeyerek sabit tutulmasına karar verdi
Merkez Bankası faizi değiştirmeyerek sabit tutulmasına karar verdi
Şanlıurfa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralı
Şanlıurfa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralı
Kadıköy'de şalvarlı hırsız
Kadıköy'de şalvarlı hırsız
Meteoroloji uyarıyor! İstanbul'a kar yeniden geliyor
Meteoroloji uyarıyor! İstanbul'a kar yeniden geliyor
Evlerinde kahvaltı yaparken üstlerine asma tavan düştü
Evlerinde kahvaltı yaparken üstlerine asma tavan düştü
Traktör sürücüsüyle 12 metre derinliğinde kuyuya düştü
Traktör sürücüsüyle 12 metre derinliğinde kuyuya düştü
Sistem bozuk diyerek yakıt satmayan akaryakıt istasyonuna şok ceza kesildi
Sistem bozuk diyerek yakıt satmayan akaryakıt istasyonuna şok ceza...
Rus televizyon kanalında canlı yayın esnasında savaş karşıtı pankart açıldı
Rus televizyon kanalında canlı yayın esnasında savaş karşıtı pankart...