Kaybolan meyvelerin sırrı kamera takılınca anlaşıldı













Elazığ’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre gece saatlerinde Sakarya Caddesi üzerindeki bir iş yerinde kapalı marketin dışında bulunan manav tezgahına gelen bir kişi etrafı kolaçan ettikten sonra bir kasa kiviyi alarak kayıplara karıştı. Market sahibinin iki hafta içerisinde meyve kasalarının birer birer kaybolması üzerine marketine kamera taktırdı.Markete güvenlik kamerası takılmasını ardından olay hakkında konuşan manav çalışanı Emrah Çetinkaya, “Her gün dükkanımız soyuluyor, malzemelerimiz çalınıyor. Kimin olduğunu bilmiyoruz. Önceden kamera kayıtları yoktu. Yeni kamera taktırdık. Yabancıların dükkana gelip dadanmasından kaç gündür maddi zararımız çok. Bir kasa kivi, portakal ve meyve çaldılar. Kimin olduğunu bilmiyoruz, bunu yapanların bulunmasını istiyoruz" dedi.