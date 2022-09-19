YAŞAM
19 Eylül 2022 - 11:57

Kaybolduktan 7 saat sonra sağ olarak bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Alzaymır hastası 76 yaşındaki kadın, kaybolduktan 7 saat sonra taşlık alanda sağ olarak bulundu.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 11:57
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Kaybolduktan 7 saat sonra sağ olarak bulundu


Menteşe ilçesine bağlı Kafaca Mahallesi'nde evden ayrılarak geri dönmeyen Aynima Başçavuşoğlu'nu, çevrede yaptıkları aramalarda bulamayan yakınları jandarmaya haber verdi. Bölgeye Jandarma ekipleri, AFAD ve sağlık personelleri yollandı.

Ekipler, Alzaymır hastası Başçavuşoğlu'nu, evinden 7 kilometre uzaklıkta Tınaz mevkiindeki taşlık alanda buldu. 7 saatlik arama sonu itibariyle bulunan Başçavuşoğlu taşlık alanda düştüğü ve bu amaçla sıyrıkları olduğu öğrenildi.



AFAD ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan Başçavuşoğlu 112 Acil Servis ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Başçavuşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Editörü
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