YAŞAM
11 Eylül 2022 - 21:17

Kayıp çocuktan acı haber

Şanlıurfa'da 3 gündür kayıp olan çocuğun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki bir su aktarım kuyusunda bulundu.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 21:17
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Kayıp çocuktan acı haber


Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Köseköy kırsal Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 3 gün önce kaybolan Ömer Halis Polat'ı arama çalışmalarından üzücü haber geldi. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından dron ve arama kurtarma köpeğinin de ekiplerinin desteğin ile sulama kanalı, arazi ve mahalledeki evlerde aranan çocuğun cesedi, kaybolduğu bölgeden yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Kuruyer kırsal Mahallesi yakınlarında bir su tahliye kuyusunda bulundu.

Cesedi, tarla susmamak için giden vatandaşların su aktarım kuyusundan kötü kokuların gelmesiyle fark ettiği öğrenildi. Bölgeye çağrılan ekipler, çevrede önlem alarak savcıya haber verdi. Çoğun cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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