Kayıp gencin cesedi bulundu

Sinop Ayancık'ta çalışmak için memleketi Kastamonu'dan ayrılan Metin Yaşar(27), iddiaya göre son olarak mazeret bildirerek işinden ayrıldı ve ardından kendisinden fazla zaman haber alınamadı. Yakınlarının genç için kayıp ihbarında bulunması üzerine bölgede jandarma ve AFAD ekipleri ormanlık ve izbe alanlarda arama çalışmaları sürdürürken deniz polisi ise suda aranması için destek oldu.

45 günün ardında ağaca asılı halde bulundu

Gencin kaybolmasının üzerinden 45 günün ardından Ayancık'a bağlı Denizciler Mahallesi'nde ormanlık alanda ağaca asılı halde bir erkek cesedine rastlandı. Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin kimliği, yapılan otopsi sonrası 1,5 aydır aranan Metin Yaşar olduğu bilgisi verildi.