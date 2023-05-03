Polis, aradıkları kızların, 14 yaşındaki Lvy Webster ve 16 yaşındaki Brittany Brewer'ın ölüler arasında olduğunu düşündüklerini söyledi. Polisin kızların birlikte seyahat ettiğini söylediği bir suçlu olan Jesse McFadden'ın cesedi de bulundu. Polis cesetlerin ölüm nedeni ile ilgili bir soruşturma başladı.
DÜNYA
03 Mayıs 2023 - 11:28
Kayıp gençler aranırken 7 ceset bulundu
Yetkililer, Oklahoma kırsalındaki küçük bir kasabadaki bir mülkte iki kayıp gencin arandığı sırasında yedi ceset bulunduğunu söyledi.
DÜNYA
03 Mayıs 2023 - 11:28