Kayıplara karışan Ayşenaz Arık ve Gamze'den hala ses seda yok!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Ayşenaz Arık, geçtiğimiz gün sabah evden işe gidiyorum diyerek ayrıldı. Aynı mahallede oturan arkadaşı Gamze ile buluştuktan sonra mahalleden çıkan Ayşenaz ve arkadaşından bir daha haber alınamadı.
Annesinin gece saat 22.30 sıralarında telefonunu açan Ayşenaz'ın annesine yarım saat sonra evde olacağını söylediği öğrenilirken, genç kızın telefonuna o konuşmadan sonra bir daha ulaşılamadığı bildirildi.
EN SON MAHALLE PARKINDA GÖRÜLDÜLER
16 yaşındaki iki genç kızın en son Kestel'deki 'Güvercinlik' parkında görüldükleri bilgisini, alan aileler, parkın içinde ve çevresinde kızlarını ararken o sırada polise de kayıp ihbarında bulunuldu. Ayşenaz'ın ve Gamze'nin bulunabilmesi için ekipler geniş çapta bir arama çalışması başlattı.