Kaymakamlık Nilüfer Müzik Festivali’nde alkol ve gece konaklamasına izin verilmeyeceğini açıkladı...













Bu yıl 6’ncısı gerçekleşecek olan Nilüfer Müzik Festivali hazırlıklarında sona gelindi. Festival 2-3-4 Eylül tarihleri arasında Balat Ormanı’nda olacak. Fakat Kaymakamlık tarafınca festivalde alkol satışı ve kamp yapma yasağının geldiği açıklandı. Kaymakamlığın aldığı kararda müzik yasağınınsa 01:00 olduğunun altı çizildi. Nilüfer Kaymakamlığı’nca yapılan duyuruda, 2-3-4 Eylül tarihleri arasında Nilüfer Balat Atatürk Ormanı’nda gerçekleşecek olan festivalde gece konaklamaları ve alkol satışlarına izin verilmeyeceği açıklandı.Açıklamada, Eğlence Yerlerinde Müzik ve Yayınları Konulu Genelge baz alınarak şu ifadelere yer verildi: “Müzik yayının saat 01.00 saatini geçmemesi kaydıyla söz konusu etkinliğin yapılması hususunu bilgi ve gereğini arz ederim.”