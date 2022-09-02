YAŞAM
02 Eylül 2022 - 15:38

Kaymakamlık Nilüfer Müzik Festivali'nde alkol ve gece konaklamasına izin verilmeyeceğini açıkladı...

Festival 2-3-4 Eylül tarihleri arasında Balat Ormanı’nda olacak. Fakat Kaymakamlık tarafınca festivalde alkol satışı ve kamp yapma yasağının geldiği açıklandı. İşte detaylar...

YAŞAM
02 Eylül 2022 - 15:38
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Kaymakamlık Nilüfer Müzik Festivali’nde alkol ve gece konaklamasına izin verilmeyeceğini açıkladı...


Bu yıl 6’ncısı gerçekleşecek olan Nilüfer Müzik Festivali hazırlıklarında sona gelindi. Festival 2-3-4 Eylül tarihleri arasında Balat Ormanı’nda olacak. Fakat Kaymakamlık tarafınca festivalde alkol satışı ve kamp yapma yasağının geldiği açıklandı. Kaymakamlığın aldığı kararda müzik yasağınınsa 01:00 olduğunun altı çizildi.

Nilüfer Kaymakamlığı’nca yapılan duyuruda, 2-3-4 Eylül tarihleri arasında Nilüfer Balat Atatürk Ormanı’nda gerçekleşecek olan festivalde gece konaklamaları ve alkol satışlarına izin verilmeyeceği açıklandı.



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Açıklamada, Eğlence Yerlerinde Müzik ve Yayınları Konulu Genelge baz alınarak şu ifadelere yer verildi:

“Müzik yayının saat 01.00 saatini geçmemesi kaydıyla söz konusu etkinliğin yapılması hususunu bilgi ve gereğini arz ederim.”

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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