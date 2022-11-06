Kaymakamlık para yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kaymakamlık para yardımı kimlere verilir? 2022 Kaymakamlık para yardımı alma şartları







KAYMAKAMLIK YARDIMLARI NELERDİR?







KAYMAKAMLIK YARDIMI BAŞVURULARI NEREYE YAPILIYOR?

KAYMAKAMLIK NE KADAR PARA YARDIMI YAPIYOR?

KAYMAKAMLIK GIDA YARDIMI NE KADARDIR?

KAYMAKAMLIK PARA YARDIMI NEREDEN SORGULANIR?

KAYMAKAMLIK PARA YARDIMI KİMLERİ KAPSIYOR?

KAYMAKAMLIK PARA YARDIMI BAŞVURUSUNDA HANGİ EVRAKLAR GEREKLİDİR?

Maddi imkansızlıklardan dolayı kendi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlara kaymakamlıklar tarafından çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlarla vatandaşların ihtiyaçlarının bir nebze de olsa karşılanması amaçlanıyor.Kaymakamlıklar tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar şunlardır; para yardımı, giysi yardımı, kira yardımı, şartlı sağlık yardımı, gıda yardımı, SED yardımı, eşya yardımı, şartlı eğitim yardımı, elektrik yardımı, öğrencilere burs yardımı, engelli maaşı, yaşlılık maaşı, dul ve yetim aylığı, engelli ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenenlere bakıcı maaşı, afetzedeler için yardım, muhtaç asker ailelerine yardım, kronik hastalar için yardım ve gelirsiz yaşlılara yapılan yardımlar.Söz konusu yardımların süresi kişinin muhtaçlık durumuna göre değişmektedir. Aylık geliri asgari ücret tutarından 1/3 az olan kişiler kaymakamlık yardımına başvuru yapabiliyor.Kaymakamlık yardımı almak isteyenler yaşadıkları bölgedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına giderek, ihtiyaçları doğrultusunda yardım başvurusu yapabilirler. Ayrıca ALO 183 ile ALO 144 hatlarından da yardımlarla ilgili bilgi almak mümkün.Söz konusu para yardımları kişilerin muhtaçlığı, kurum bütçesi ve başvuruların yoğunluğuna göre değişiklik gösteriyor. Ancak ihtiyaç sahibi vatandaşların çocuklarının eğitim haklarının ellerinden alınmaması için onlara belirli miktarda yardım sağlanmaktadır. Bu kapsamda; ana okulu öğrencileri için 500 TL, ilköğretim öğrencileri için 750 TL, lise öğrencileri için 800 TL, üniversite öğrencileri için de 900 TL yardım yapılmaktadır.Gıda yardımında erzak kolisi dağıtıldığı gibi para da veriliyor. Bu kapsamda 2 kişiden oluşan bir aileye 200 ila 300 TL arasında yardım yapılmaktadır.Başvuruların sonuçları genellikle birkaç hafta içinde açıklanıyor. Başvuru sonucunuzu ALO 183 ile ALO 144 hatlarından ya da e-Devlet sisteminden öğrenebilirsiniz.Söz konusu yardımlar kişilerin durumlarına göre değişiyor. Bu doğrultuda; işsiz ve muhtaç ailelere elektrik yardımı, yüzde 40 ve üzerinde engelli vatandaşlara engelli maaşı verilmektedir. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına SED yardımı yapılırken, 65 yaş ve üzerinde geliri olmayanlara yaşlılık maaşı verilir.Başvuru esnasında gerekli olan evraklar şunlardır; kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, fakirlik belgesi, SGK dan işsizlik belgesi, engelliler için engelli belgesi, çocuklar için öğrenci belgesi, mal beyanına dair belge, SGK dan ailenin tüm bireyleri için gelir belgesi, afetzedeler için bilirkişi raporu, dul kadınlar için vefat eden eşinin ölüm belgesi, kronik hastalar için sağlık kurulu raporu.