YAŞAM
06 Kasım 2022 - 10:49

Kaymakamlık para yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kaymakamlık para yardımı kimlere verilir? 2022 Kaymakamlık para yardımı alma şartları

Dar gelirli vatandaşla maddi destek sunan kaymakamlıklar, 2022 yılında da yardımlarını sürdürüyor. Peki, kaymakamlık para yardımı nedir, kimlere verilir? Kaymakamlık para yardımı başvuruları nasıl yapılır? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

YAŞAM
06 Kasım 2022 - 10:49
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Kaymakamlık para yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kaymakamlık para yardımı kimlere verilir? 2022 Kaymakamlık para yardımı alma şartları


Maddi imkansızlıklardan dolayı kendi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlara kaymakamlıklar tarafından çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlarla vatandaşların ihtiyaçlarının bir nebze de olsa karşılanması amaçlanıyor.

KAYMAKAMLIK YARDIMLARI NELERDİR?

Kaymakamlıklar tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar şunlardır; para yardımı, giysi yardımı, kira yardımı, şartlı sağlık yardımı, gıda yardımı, SED yardımı, eşya yardımı, şartlı eğitim yardımı, elektrik yardımı, öğrencilere burs yardımı, engelli maaşı, yaşlılık maaşı, dul ve yetim aylığı, engelli ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenenlere bakıcı maaşı, afetzedeler için yardım, muhtaç asker ailelerine yardım, kronik hastalar için yardım ve gelirsiz yaşlılara yapılan yardımlar.



Söz konusu yardımların süresi kişinin muhtaçlık durumuna göre değişmektedir. Aylık geliri asgari ücret tutarından 1/3 az olan kişiler kaymakamlık yardımına başvuru yapabiliyor.

KAYMAKAMLIK YARDIMI BAŞVURULARI NEREYE YAPILIYOR?

Kaymakamlık yardımı almak isteyenler yaşadıkları bölgedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına giderek, ihtiyaçları doğrultusunda yardım başvurusu yapabilirler.

Ayrıca ALO 183 ile ALO 144 hatlarından da yardımlarla ilgili bilgi almak mümkün.

KAYMAKAMLIK NE KADAR PARA YARDIMI YAPIYOR?

Söz konusu para yardımları kişilerin muhtaçlığı, kurum bütçesi ve başvuruların yoğunluğuna göre değişiklik gösteriyor.

Ancak ihtiyaç sahibi vatandaşların çocuklarının eğitim haklarının ellerinden alınmaması için onlara belirli miktarda yardım sağlanmaktadır. Bu kapsamda; ana okulu öğrencileri için 500 TL, ilköğretim öğrencileri için 750 TL, lise öğrencileri için 800 TL, üniversite öğrencileri için de 900 TL yardım yapılmaktadır.

 kaymakamlık para yardımı

KAYMAKAMLIK GIDA YARDIMI NE KADARDIR?

Gıda yardımında erzak kolisi dağıtıldığı gibi para da veriliyor. Bu kapsamda 2 kişiden oluşan bir aileye 200 ila 300 TL arasında yardım yapılmaktadır.

KAYMAKAMLIK PARA YARDIMI NEREDEN SORGULANIR?

Başvuruların sonuçları genellikle birkaç hafta içinde açıklanıyor. Başvuru sonucunuzu ALO 183 ile ALO 144 hatlarından ya da e-Devlet sisteminden öğrenebilirsiniz.

KAYMAKAMLIK PARA YARDIMI KİMLERİ KAPSIYOR?

Söz konusu yardımlar kişilerin durumlarına göre değişiyor. Bu doğrultuda; işsiz ve muhtaç ailelere elektrik yardımı, yüzde 40 ve üzerinde engelli vatandaşlara engelli maaşı verilmektedir.

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına SED yardımı yapılırken, 65 yaş ve üzerinde geliri olmayanlara yaşlılık maaşı verilir.

KAYMAKAMLIK PARA YARDIMI BAŞVURUSUNDA HANGİ EVRAKLAR GEREKLİDİR?

Başvuru esnasında gerekli olan evraklar şunlardır; kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, fakirlik belgesi, SGK dan işsizlik belgesi, engelliler için engelli belgesi, çocuklar için öğrenci belgesi, mal beyanına dair belge, SGK dan ailenin tüm bireyleri için gelir belgesi, afetzedeler için bilirkişi raporu, dul kadınlar için vefat eden eşinin ölüm belgesi, kronik hastalar için sağlık kurulu raporu.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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