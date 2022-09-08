Kaymakamlık ve Valilikten koli erzak yardımı nasıl alınır? Erzak yardımı şartları







İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet destekli yapılan yardımlar

Kaymakamlık yardımları







Belediyelerden nasıl yardım alınır?

Belediye yardım başvurusu nasıl yapılır?

Kaymakamlık yardım başvurusu nasıl yapılır?

E-devlet kaymakamlık yardım başvurusu sorgulama

Vakıflar Genel Müdürlüğü yardım kolisi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü yardım kolisi başvuru şartları nelerdir?

Kuru gıda yardımı kolisinde bulunanlar

Yardıma muhtaç olan birçok vatandaş devletin sunduğu desteklerden faydalanmak istiyor. Vatandaşlar gıda, yakacak ve bunun gibi yardım paketlerinden nasıl yararlanacağını merak ediyor. Peki kaymakamlık ve belediyelerin koli yardımlarından nasıl yararlanılır? Devletin sunduğu yardımlardan kimler yararlanabilir? Devletin sağladığı yardım kolileri için nereye başvuru yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...Durumu kötü olan vatandaşlar için devlet tarafından öğrenci yardım parası, yakacak yardımı, erzak yardımı ve fakirlik maaşı gibi çeşitli destekler sağlanmaktadır.Kaymakamlık yardımından faydalanmak için vatandaşların durumunun kötü olması şartı gerekmektedir. Bu kapsamda sağlık, giyim, eğitim vb. alanlarda maddi ve manevi yardımlar sağlanmaktadır.Belediyeler, yardıma muhtaç vatandaşlara koli veya nakdi yardım yapabilmektedir. Bu yardımdan yararlanmak için ise vatandaşlardan bazı belgeler talep edilir. Belediyeler tarafından yapılan erzak yardımını almak için gereken belgeler Vatandaşlardan; T.C. kimlik fotokopisi, dilekçe ve muhtaçlık belgesi istenmektedir. Belediyelerin sunduğu nakdi yardımı almak için gereken belgeler Belediyeler nakdi yardım ödemelerinde ise vatandaşlardan; T.C. kimlik belgesi, dilekçe, ikametgah belgesi, kişinin çalışıp çalışmadığını gösteren sağlık provizyon aktivasyon belgesi ve adına kayıtlı araç olmadığını gösteren belge talep edilmektedir.Belediyelerin yardım başvuru şartları, belediyelere göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle direkt müracaat veya telefon üzerinden detaylı bilgi alınmalıdır.Kaymakamlıklar tarafından yapılan yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, kaymakamlığa giderek başvuruda bulunmalıdır. Kaymakamlık yardımları başvuruları intenet üzerinden gerçekleşmemektedir.Kaymakamlıktan başvuru yapan vatandaşlar e-devlet üzerinden başvuru durumlarını takip edebilmektedir. Bunun için başvuruda bulunan kişinin e-devlet sayfasına kendi şifresi ile giriş yapması ve e-devlet üzerinden başvuru durumunu kontrol etmesi gerekir. E-devlet şifresi olmayan vatandaşlar PTT’den e-devlet şifrelerini alabilir.İhtiyaç sahibi vatandaşlar için yardım yapan kurumlardan biri de Vakıflar Genel Müdürlüğü'dür. Vakıflar Genel Müdürlüğü yardım kolisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Başvuru Formu’nu doldurmalıdır. Vatandaşlar bu formu eksiksiz doldurduktan sonra Vakıflar İl Müdürlüğü’ne teslim etmelidir. Böylece yardım başvuruları değerlendirilmeye alınır. Yoğunluğa göre değerlendirme süreci değişebilmektedir.Yardım kolisi başvurusunda bulunan vatandaşların herhangi bir sosyal güvencesinin, gayrimenkulünün ve düzenli gelirinin olmaması gerekmektedir. Bakım altında olan vatandaşların başvuruları kabul edilmemektedir.Kuru gıda kolileri 3 tiptir: A tipi koliler 1-2 kişilik aileler içindir ve 14 kilodur. B tipi koliler 3-4 kişilik aileler içindir ve 21,5 kilo ağırlığındadır. C tipi koliler ise 28,5 kilo olup 5 ve üzeri sayıdaki aileler için hazırlanmıştır.