Kaymakanmlıklar çocuklu aileler için düğmeye bastı! O şart ve tarihe dikkat: Tek seferde ödeme yapılacak!







BAKANLIKTAN ÇOCUKLU AİLELERE DESTEK







Geçtiğimiz sene uygulamaya koyulan ve devam eden Aile Destek Programı, ihtiyaç sahipleri ailelere yardımcı olmak amacıyla oluşturuldu. Son olarak da çocuklu aileler için program oluşturuldu. İşte konunun ayrıntıları yazının devamında.Bakanlık kendi çalışma alanı doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı oluyor. Aile Destek Programı kapsamında geliri düşük olan ve çocuğu olan ailelere 350 TL - 650 TL aralığında destek ödemesi yapılacak. Ödeme miktarı ailenin sahip olduğu çocuk sayısına göre değişiklik gösterecek. 1- 2 çocuklu aile 350 TL yardım alacak. 3 çocuklu aileye 450 TL yardım verilecek. 4 çocuklu ailelere 550 TL destek ödemesi verilecek. 5 ve üzeri çocuk sahibi olan ailelere 650 TL destek ödemesi sağlanacak. Açıklamayı yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi olan ailelere desteklerin devam edeceğini söyledi. Aynı zamanda bu destekten de yararlanmak isteyen ailelerin e-devlet sisteminden başvuru yapabilecekleri açıklandı. Buna ek olarak bulundukları yerdeki kaymakamlıkta hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bizzat başvuru da yapılabilecek. Başvurusunu yapan kişiler değerlendirmeler sonrasında sonuçlar duyurulacak. Destek ödemesinden yararlanmaya hak kazananlar ödemelerini PTT şubelerinden alabilecekler.