Kayseri Cezaevi’nde neler yaşandı? Kayseri Cezaevi’nde İşkence neden gündemde, olayın aslı ne?







Kayseri Cezaevi işkence iddiaları







Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul'un eşi olarak tanınan Semra Kuytul'un da arasında bulunduğu bazı sosyal medya kullanıcıları Kayseri Cezaevi'nde tutuklu bulunan bir arkadaşlarının işkenceye uğradığını iddia ederek sosyal medyada olayın detaylarının araştırılmasını istedi. Kayseri Cezaevi'nde yaşanan olay ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Semra Kuytul, Kayseri Cezaevi'nde tutuklu bulunan R.T. isimli arkadaşlarının gardiyanlar tarafından işkenceye uğradığını iddia etti. Semra Kuytul, olayın araştırılarak Adalet Bakanlığı tarafından gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. Semra Kuytul şahsi sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamaları yaptı;"Kayseri'de bu insanlık suçunu işleyenler! Sadece şu paylaşım ile binlerce beddua aldınız! Cezaevinde çalışan gardiyanların ve yetkililerin yakınları Allah'ın gazabından korkmalı! Mazlumun bedduası ile Allah arasında perde yoktur.."