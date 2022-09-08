Kayseri'de 11 adrese uyuşturucu operasyonu:13 gözaltı!

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince alınan istihbaratlar doğrultusunda uyuşturucu ticareti yapıldığı tespiti üzerine belirlenen 11 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 9,55 gram sentetik uyuşturucu, 12,8 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 33 ekip halinde 115 personelin katılımıyla yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında 13 şüpheli şahıs adreslerinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.