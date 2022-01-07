Kayseri'de ailesini katleden adam intihara kalkıştı!













Kayseri'nin Kocasinan ilçesinden bir cinayet haberi geldi. İlçeye bağlı Osmangazi Mahallesinde yaşayan Kaya D. isimli bir kişi 20 yaşındaki eşi Hörmet D.'yi bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra 2 yalındaki üvey kızını da bıçaklayarak öldüren Kaya D. kendini yaralayarak intihar girişiminde bulundu.Edinilen bilgilere göre, eşi ve üvey kızını öldürdükten sonra kendisini yaralayan Kaya D. komşularının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Kaan D. emniyete götürülerek ifadesi alınırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı daha sonra sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.