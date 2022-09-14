Kayseri'de cinayet!

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi, Şinasi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda B.T., aralarında husumet bulunduğu öne sürülen B.E. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan kavgada B.T., yanında bulunan av tüfeği ile B.E.'ye ateş açtı. B.E. ağır yaralanırken, B.T. de kiralık olduğu tespit eden araç ile kaçtı. İhbar üzerine bölgeye birden fazla polis ve sağlık ekibi yollandı. Ağır yaralanan B.E. ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. B.E., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalama çalışması ise sürüyor.