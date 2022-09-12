Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı













Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Karakuyu Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari otomobil çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle şarampole uçarken, içerisinde bulunan Gülseren B. (64) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.İhbar üzerine bölgeye birden fazla ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi yollandı. Yaralı 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavilerine başlandı. Hayatını kaybeden Gülseren B.'nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.