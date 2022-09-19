YAŞAM
19 Eylül 2022 - 06:48

Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün aracın kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 06:48
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Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı


Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde D.İ.'nin sürücüsü olduğu 38 AEK 457 plakasına sahip otomobil, sürücüsünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çıktı. Otomobil, burada aydınlatma direğine çarparak durabilirken çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olayın gerçekleştiği yere birden fazla polis, sağlık ve itfaiye ekibi yollandı.



Ekipler tarafından otomobilden yaralı olarak çıkartılan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sürücü D.İ. ile Saniye N. ise sıkıştıkları yerde can verdi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alarak olay mahalinde inceleme yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından D.İ. ile Saniye N.'nin cansız bedenleri, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza konusu ile ilgili soruşturma süreci başladı.

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Haber Editörü
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