YAŞAM
05 Ocak 2022 - 18:19

Kayseri'de feci kaza! Öğrenci servisi şarampole uçtu!

Kayseri yaşanan trafik kazasında, Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan minibüs, buz tutan yolda kayarak şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

YAŞAM
05 Ocak 2022 - 18:19
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kayseri'de feci kaza! Öğrenci servisi şarampole uçtu!
Bir kişinin hayatını kaybettiği,  çok sayıda kişinin yaralandığı trafik kazası bugün Kayseri Hacılar arasındaki karayolunda yaşandı. 




Gelen bilgilere göre Kayseri Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan sürücüsünün Özkan S. olduğu minibüs, yolda seyir halindeyken, buzlanan yolda kayarak kontrolden çıktı. 



Yolda savrulan minibüs şarampole devrilerek metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. 

1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi ve kısa süre içinde ekipler bölgeye ulaştı. Yapılan inceleme sonrasında devrilen minibüste bulunan öğrencilerden 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirlendi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk yardım sonrasında çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
MEB Bakanı, müdürleri fena azarladı! 'Siz ne iş yaparsınız ya?'
MEB Bakanı, müdürleri fena azarladı! 'Siz ne iş yaparsınız ya?'
Konya'da cinayet! 52 yaşındaki kadın eşini bıçakla öldürdü..
Konya'da cinayet! 52 yaşındaki kadın eşini bıçakla öldürdü..
Son Haberler
Bakan duyurdu! Karantina süresi değişti
Bakan duyurdu! Karantina süresi değişti
Günlük vaka sayıları açıklandı! Korkutan yükseliş
Günlük vaka sayıları açıklandı! Korkutan yükseliş
MEB Bakanı, müdürleri fena azarladı! 'Siz ne iş yaparsınız ya?'
MEB Bakanı, müdürleri fena azarladı! 'Siz ne iş yaparsınız ya?'
Yarı yıl tatili ne zaman?
Yarı yıl tatili ne zaman?
TFF, hatırlatma aşısı olmayanların stada alınmayacağını duyurdu!
TFF, hatırlatma aşısı olmayanların stada alınmayacağını duyurdu!
Konya'da cinayet! 52 yaşındaki kadın eşini bıçakla öldürdü..
Konya'da cinayet! 52 yaşındaki kadın eşini bıçakla öldürdü..
Avrupa'dan kötü haber: Omicron'un uzak akrabası ortaya çıktı!
Avrupa'dan kötü haber: Omicron'un uzak akrabası ortaya çıktı!
Starbucks müdavimlerine kötü haber: Fiyatlara yüzde 30 zam geldi!
Starbucks müdavimlerine kötü haber: Fiyatlara yüzde 30 zam geldi!
Metroya bedava binmek için turnikeden atlarken boynu kırıldı!
Metroya bedava binmek için turnikeden atlarken boynu kırıldı!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den hayranlarını üzen haber!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den hayranlarını üzen haber!