Kayseri'de feci kaza! Öğrenci servisi şarampole uçtu!

Bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı trafik kazası bugün Kayseri Hacılar arasındaki karayolunda yaşandı.
Gelen bilgilere göre Kayseri Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan sürücüsünün Özkan S. olduğu minibüs, yolda seyir halindeyken, buzlanan yolda kayarak kontrolden çıktı.
Yolda savrulan minibüs şarampole devrilerek metrelerce sürüklendikten sonra durabildi.
1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi ve kısa süre içinde ekipler bölgeye ulaştı. Yapılan inceleme sonrasında devrilen minibüste bulunan öğrencilerden 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirlendi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk yardım sonrasında çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Gelen bilgilere göre Kayseri Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan sürücüsünün Özkan S. olduğu minibüs, yolda seyir halindeyken, buzlanan yolda kayarak kontrolden çıktı.
Yolda savrulan minibüs şarampole devrilerek metrelerce sürüklendikten sonra durabildi.
1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi ve kısa süre içinde ekipler bölgeye ulaştı. Yapılan inceleme sonrasında devrilen minibüste bulunan öğrencilerden 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirlendi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk yardım sonrasında çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.