Kayseri'de feci kaza: Sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı













Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan üst geçitte meydana gelen kazada, 38 PE 305 plakasına sahip otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 41 K 8574 plakasına sahip otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, 38 PE 305 plakasına sahip aracın sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yollandı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu araç içerisinden çıkarılan sürücü ile beraber 41 K 8574 plakasına sahip araçta bulunan 2 kadın da ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobiller de çekici ile kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.