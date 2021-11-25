Kayseri’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Kayseri Melikgazi İlçesi Erenköy Mahallesi Sönmez Sokak’ta bulunan inşaat şantiyesinde çalışan işçiler, inşaat bekçisi olarak çalışan 60 yaşındaki Kemal A.'nın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Yetkililere ihbarda bulunulmasının ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Kemal A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölümde Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kemal A.'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
YAŞAM
25 Kasım 2021 - 13:32
Güncelleme: 25 Kasım 2021 - 13:32
Kayseri'de inşaat şantiyesinde şüpheli ölüm
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çalışan bir inşaat bekçisi çalıştığı şantiyede ölü olarak bulundu. Şüpheli ölüm araştırılıyor.
YAŞAM
25 Kasım 2021 - 13:32
Güncelleme: 25 Kasım 2021 - 13:32