Kayseri'de 'intikam' cinayetinde gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı













Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde İldem Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi üzerinde meydana gelen olayda B.B., 38 LC 293 plakasına sahip aracında bulunan H.K.'ye ateş açtı. Şüpheli şahıs olayın ardından kaçarken, olayın gerçekleştiği yere birden fazla polis ve sağlık ekibi yollandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede H.K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, şüpheli B.B. polis merkezine giderek teslim oldu. H.K.'nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Ekipler, yaptıkları çalışmada B.B.'nin 17 Ağustos'ta çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren Y.E.B.'nin babası olduğunu, cinayete kurban giden H.K.'nin ise o cinayetin şüphelisi olan H.K.'nin ağabeyi olduğunu tespit etti.Olayın ardından suç aletiyle birlikte teslim olan baba B.B. ile birlikte kayınları A.Y., M.Y. ve B.B.'nin oğlu Y.E.B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.