Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 165 bin 100 adet makarona el konuldu!

Kayseri Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından kaçakçılığa yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Develi ilçesinde belirlenen bir adrese düzenlenen baskında 165 bin 100 adet makaron, 100 kilo tütün, 1 adet dolum makinesi ve 15 adet bandrole el konuldu. Bununla beraber 2 şahıs ekipler tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Şüpheli şahısların sorgularının devam ettiği bilgisine ulaşıldı.