Kayseri Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından kaçakçılığa yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Develi ilçesinde belirlenen bir adrese düzenlenen baskında 165 bin 100 adet makaron, 100 kilo tütün, 1 adet dolum makinesi ve 15 adet bandrole el konuldu. Bununla beraber 2 şahıs ekipler tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Şüpheli şahısların sorgularının devam ettiği bilgisine ulaşıldı.
GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 11:54
Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 165 bin 100 adet makarona el konuldu!
Kayseri iline bağlı jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonu kapsamında 165 bin 100 adet makaron ele geçirilirken 2 şahıs gözaltına alındı.
GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 11:54
EDİTOR
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