Edinilen bilgiye göre, 7 Ağustos'ta meydana gelen olayda şüpheliler, 75 yaşındaki vatandaşı arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıttı. Yaşlı adama banka bilgilerinin ele geçirildiğini, şüpheliler arasında kamu görevlilerinin de olduğunu, bir çok kişinin bankada bulunan paralarının bu kişiler tarafından ülke dışına çıkarılacağını söyleyen şüpheliler, şahsı korku ve paniğe sevk etti. Ne yapacağını şaşırıp kalan yaşlı şahıs, korku ve panik halinde evinde olan 9 bin Euro ve 40 bin TL'yi poşete koyarak, şüpheli şahısların gönderdiği elemana sokak arasında poşeti teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan şahıs, durumu polis ekiplerine haber verdi.Polis uzun süreli güvenlik kamerası inceledi
YAŞAM
10 Eylül 2022 - 17:41
Kayseri'de kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şahıs, yaşlı adamı dolandırdı
Kayseri'de kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı adamın 9 bin Euro ve 40 bin TL'sini dolandıran şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Yaşlı adamın parayı teslim ettiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, dolandırıcının parayla araba ve ruhsatsız tabanca aldığı bilgisi verildi.
YAŞAM
10 Eylül 2022 - 17:41
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