YAŞAM
21 Eylül 2022 - 06:33

Kayseri'de otomobiller çarpıştı: 2'si ağır 7 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çarpışan otomobillerden biri takla attı. Feci kazada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 06:33
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Kayseri'de otomobiller çarpıştı: 2'si ağır 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Eğribucak Mahallesi, Hacılar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 VU 557 plakasına sahip otomobil ile 38 ADB 778 plakasına sahip otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle aydınlatma direğine çarpan 38 ADB 778 plakasına sahip otomobil, takla attı. Kazada her iki araçta yer alan 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye birden fazla ambulans, polis ve itfaiye ekibi yollandı. 2'si ağır 7 yaralı, ambulanslarla hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlandı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Hurdaya dönen arabalar da çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.

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Haber Editörü
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