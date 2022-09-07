Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı!













Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kahramanmaraş Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, S.P. ve S.İ.'nin doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Pınarbaşı ilçesine getireceği bilgisi edinildi. Şahısların bulunduğu aracı tespit edilen ekipler, ilçe girişinde operasyon düzenledi. Operasyonda araçta bulunan 2 kişi yakalanırken, araçta yapılan aramada ise 2 kilo 250 gram uyuşturucu madde elde edildi. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.