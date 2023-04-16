Kayseri'den aday gösterine Hulusi Akar'dan CHP ve İYİ Parti'ye ziyaret!













"NEZAKET İÇİNDE 15 MAYIS'A ULAŞACAĞIZ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti tarafından Kayseri Milletvekili olrak aday gösterildi. Bu kapsamda bir ziyaret programı hazırlanayan Bakan Akar, seçim kampanyası dönemi içim İYİ Parti il ​​başkanlığını ve CHP başkanlığını ziyaret etti. Seçimlerin barışçıl bir şekilde yapılmasını öneren Akar, ziyaretinde "Demokrasi budur, bu seçimdir. Halkın tercihi vardır. Tüm sonuçlara saygı duyuyoruz. Burada her şey zihniyetle ilgili." diye konuştu.Seçimlerin önemli bir demokratik süreç olduğunu anlatan Akar, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı'nı ziyaretinde şu ifadelere yer verdi: "Ülkemize yönelik tehditlere, risklere ve tehlikelere karşı birlik olmalıyız. Bu bayrak bizim bayrağımızdır, Ankara başkentimizdir. Bütünlük bölünmez. Vatanımızın ve milletimizin parçalanmaması esas olarak görülür. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık, başaracağız. gelecekte de bunu yapmaya devam edeceğiz. Bizim gibi, sizinde düşündüğüne inanıyoruz. Son teröristi de etkisiz hale getirerek asil milletimizi yıllardır bu milletin başına bela olan terör belasından kurtarmayı temenni ediyoruz. 85 milyon vatandaşımızın güven ve refah içinde bir arada yaşaması için üzerimize düşmüş olan sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz."CHP'li Kayseri İl Başkanı'nı da ziyaret eden Bakan Akar, “Ülkemiz, milletimiz ve Kayseri için neler yaptıysak hep birlikte yaptık, yapmaya da devam etmeliyiz. 14 Mayıs'a kadar fikir ve görüşlerimizi vatandaşla paylaşacağız. Hemşehrilerimiz tercihini yapacaklar, ona hepimiz saygı duyacağız. Seçim işimizi kibarca yapıp, 15 Mayıs'ı kazasız atlatırız inşallah." diye konuştu.