YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:26

Kayseri Şeker'de Mali Bilanço Kabul Edildi - Kayseri

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:26
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Kayseri Şeker'de Mali Bilanço Kabul Edildi - Kayseri


Kayseri Şeker Fabrikası'nın 69. Olağan Genel Kurulu'nda mali bilanço oy çokluğu ile kabul edildi. Tartışmalı geçen genel kurulda eski başkan Vedat Ali Özışık kürsüye çıkmak isterken polis tarafından engellenirken, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Sosyal medyadan algı oluşturmaya çalışanlar, klavye kahramanları bu şirketin geleceğini tayin edemez” dedi.


Kayseri Şeker Fabrikası'nın 69. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kadir Has Stadı'nda yapılan ve tartışmalı geçen genel kurulda, mevcut başkan Hüseyin Akay'ın önerdiği liste üç bin 322 oy alarak kabul edildi.





Özışık kürsüye çıkmak istedi


Divanın oluşturulmasının ardından tribünden inerek kürsüye çıkmak isteyen eski başkan Vedat Ali Özışık'ı güvenlik görevlileri ile polis ekipleri önledi.



Hüseyin Akay: “Şahsımla ilgili bir koltuk davasının peşinde değilim. Onun için sizlere hizmet amacıyla buradayım”


Ardından bir konuşma yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 11.5 yıldır görevini sürdürdüğünü hatırlatarak, “Tarım Bakanlığımız bizi görevlendirdi. 3 dönemdir sizim oylarınızla bu yönetim kurulu başkanlığı görevini arkadaşlarımla birlikte sürdürüyorum. Ben bu koltuğa yapışmış bir insan değilim. Eğer ben bu aziz çiftçiye hizmet edebiliyorsam, onlara faydalı olabiliyorsam, vicdani sorumluluğumu yerine getirebiliyorsam burada kalmamın bir anlamı var. Şahsımla ilgili bir kuru davanın peşinde değilim. Şahsımla ilgili bir koltuk davasının peşinde değilim. Onun için sizlere hizmet amacıyla buradayım. Sizin hizmetkarınızım. Buna siz karar veriyorsunuz. Siz karar verdiğiniz sürece de Allah'ın izniyle bu yol böyle devam edecek. Kayseri Pancar Kooperatifi 1953 yılında kurulmuş Türkiye'nin güzide kooperatiflerinden bir tanesidir. Bu dönemden bir aziz çiftçimize hizmet eden bu güzide kuruluş inşallah daha güçlenerek, bu hizmetine devam ettirecek. Bizim hedefimiz aziz çiftçimizin gelirini, geçimini artırmak ve namerde muhtaç etmemek. Bu şiarla çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.



“Hedef Kızılelma, Hedef 4. Fabrika”


Akay, “Bu aziz çiftçi Türkiye'yi başkalarına muhtaç etmekten kurtarmak için üretimi en üst seviyede, en kaliteli seviyede yapmak için gayret gösterdi. Şeker sektörü Türkiye'nin vazgeçilmezi ve stratejik bir sektör. İşte bu stratejik sektöre sizler en büyük katkıyı sağlıyorsunuz. Geçen sene Türkiye'de kotalar doldurulamadı ancak bizim çiftçimiz bu sene bunu fark etti. Şimdi daha sık üretim yapmak için büyük bir gayret gösteriyorlar. Bizde size her şekilde katkıyı, her şekilde desteği veriyoruz. Sizi başımızın üzerinde tutuyoruz, taşıyoruz. Bu Kayseri Şeker'e ürettiğiniz pancarlar çok kıymetli, çok anlamlı ve çok değerli. Kayseri Şeker'de zaten adım adım ileriye doğru ilerliyor. Kayseri Şeker, 3'üncü fabrikasını alan, Turhal Şeker Fabrikasını alan sektördeki tek kuruluş olarak büyümesini devam ettiriyor. Hedef Kızıl Elma, hedef 4'üncü fabrika. Biz hep birlikte yürüyeceğiz. Buraya heves edenler, buradan kendilerine fayda sağlamaya çalışanlara itibar etmediniz. Bundan sonrada itibar etmeyeceksiniz. Kayseri Şeker Türkiye'nin yıldız şirketi. Kutup yıldızı gibi parlayan bir şirket. Kayseri Şeker pırlanta gibi bir şirket. Onun için burayı hak edenlerin yönetmesi lazım. Bu şirketin geleceğini sizin iradeniz belirleyecek. Yani sosyal medyacılar, sosyal medyadan algı oluşturmaya çalışanlar, klavye kahramanları bu şirketin geleceğini tayin edemez” ifadelerini kullandı.


“Mali genel kurulların birleştirilme konusu mevzuatta düzenlenmiş bir konudur” diyen Başkan Akay, konuşmasını şöyle tamamladı:


“2017 yılında kooperatif ve üst kuruluşların olağan genel kurul toplantılarının birleştirilerek yapılma tebliği yayınlandı. Bu tebliğe göre, mali genel kurulların 3 yılda 1 yapılması mümkün hale getirildi ama tekrardan 26 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan tebliği ile de bu 3 yıllık süre 2 yıla düşürüldü. Bu seneki mali genel kurula biraz farklı bir anlam yüklenmeye çalışıldı. Normalde geçtiğimiz sene seçimli genel kurul yapılmıştı. Mali Genel Kurullar normal şekilde yürüyordu. Ancak farklı bir anlam yürütülmeye çalışıldı. Bu çerçevede de görüyorum ki epeyce bir önlem alınması gerekti. Kayseri Pancar Kooperatifi'nin 1 yıllık cirosu 130 milyon civarındayken, ele geçirmiş olduğu net kar 2 milyon civarında yani aslında Kayseri Pancar Kooperatifi kar sağlamıyor ancak an itibariyle gerçekleştirdiğimiz mali genel kurula biz 2 TL'den fazla masraf yapmak durumunda kaldık. Onun için bu mali genel kurulun her yıl yapılması yerine tebliğe uygun bir şekilde 2 yılda yapılmasını önerge olarak sunuyoruz.”


Akay'ın konuşmasının ardından sunulan mali bilanço, oy çokluğuyla kabul edildi.

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Haber Editörü
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