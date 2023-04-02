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02 Nisan 2023 - 07:45

Kayserispor'da beklenmeyen ayrılık! O oyuncu deprem sebebiyle veda etti: Kimse beklemiyordu

Süperlig heyecanı hız kesmeden devam ederken deprem felaketi sebebiyle Kayserispor'dan üzücü haber geldi. Peki hangi futbolcu takımdan ayrıldı? Tüm detaylar haberimizde.

SPOR
02 Nisan 2023 - 07:45
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Kayserispor'da beklenmeyen ayrılık! O oyuncu deprem sebebiyle veda etti: Kimse beklemiyordu
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Kayserispor taraftarına üzücü bir haber verdi. Takım tarafından paylaşılan haberlere göre deprem felaketi sebebiyle o futbolcu takımdan ayrıldı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O İSİM TAKIMDAN AYRILDI

Kayserispor tarafından paylaşılan bilgilere göre ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sebebiyle yeni transfer olan Gustavo Campanharo ailesini alarak ülkesine dönme isteğini yönetime belirtmiş, 



O İsim Kayserispor'a Veda Etti

yönetim ise bu kararı olumlu karşılayarak karşılıklı olarak sözleşme feshedilmiştir. Campanharo Kayserispor kariyerinde 1 gol ve 4 asisti futbol kariyerine yazdırdı. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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