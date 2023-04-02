Kayserispor'da beklenmeyen ayrılık! O oyuncu deprem sebebiyle veda etti: Kimse beklemiyordu

Kayserispor taraftarına üzücü bir haber verdi. Takım tarafından paylaşılan haberlere göre deprem felaketi sebebiyle o futbolcu takımdan ayrıldı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O İSİM TAKIMDAN AYRILDIKayserispor tarafından paylaşılan bilgilere göre ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sebebiyle yeni transfer olan Gustavo Campanharo ailesini alarak ülkesine dönme isteğini yönetime belirtmiş,
yönetim ise bu kararı olumlu karşılayarak karşılıklı olarak sözleşme feshedilmiştir. Campanharo Kayserispor kariyerinde 1 gol ve 4 asisti futbol kariyerine yazdırdı.