Kayserispor'dan Hatay'da 4 gollü galibiyet













2. dakikada Cardozo'nun kullandığı köşe vuruşunda top Lobjanidze'nin eline çarptı. VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Çağdaş Altay pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.9. dakikada Riberio'nun sağdan ortasına ceza sahası içinde El Kaabi kafa vuruşunu yaptı ama top az farkla üstten auta gitti.29. dakikada Adekugbe'nin soldan ortasında topu Kayserispor savunması uzaklaştırdı, ceza yayında topu önünde bulan Boudjemaa'nın şutunda top az farkla auta gitti.35. dakikada Kolovetsios geri pasında El Kaabi Arif'e baskı yapınca topu kazandı, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda El Kaabi ceza sahası ön çizgisinden vuruşunu yaptı ama kaleci Bilal bu pozisyonda oldukça verimli geçiren oldu.45. dakikada Rİberio'nun uzun pasında sol kanatta topla buluşan Saint Louis ceza sahasına doğru girdi, istediği pası aktaramayınca top kaleye yöneldi, kaleci Bilal'da kontrol edemeyince top direkten döndü.63. dakikada Kaan Kanak'ın soldan kullandığı köşe atışında kale önünde Kevin Soni'nin kafa vuruşunu kaleci güçlükle çeldi.69. dakikada Kevin Varga'nın sağdan kullandığı köşe atışında Falette'nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.89. dakikada ceza sahası içinde Gavranovic, Falette tarafından yere düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.: Hatay: Çağdaş Altay, Caner Özaral, Furkan Ürün: Erce, Sam Adekugbe (Kaan Kanak dk. 46), Burak Öksüz, Recep, Sadık (Falette dk. 63), Riberio, Onur (Aabid dk. 46), Mehdi Boudjemaa (Kevin Soni dk. 63), Saint Louis (Kevin Varga dk. 63), Lobjanidze, El Kaabi: Abdullah Yiğiter, Vranjes, Musa Çağıran, Muhammed Mert, Bertuğ Yıldırım: Serkan Özbalta: Bilal, Carole, Kolovetsios, Arif, Onur Bulut, Cardoso (Bertolacci dk. 84 ?), Campanharo (Olivier Kemen dk. 80), Thiam, Mensah (Yaw Ackah dk. 79), Ramazan (Gökhan Sazdağı dk. 46), İlhan (Gavranovic dk. 64): Abdulkadir Taşdan, Hayrullah Erkip, Talha Sarıarslan, Uzodimma, Carlos Mane: Çağdaş Atan: Mensah (dk. 5 pen.), Cardozo (dk. 44), Bertolacci (dk. 87), Gavranovic (dk. 90 pen.) (Kayserispor): Falette (dk. 89) (Hatayspor): Bilal (Kayserispor)