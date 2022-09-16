SPOR
16 Eylül 2022 - 22:09

Kayserispor'dan Hatay'da 4 gollü galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında A. Hatayspor, sahasında Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 4-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

SPOR
16 Eylül 2022 - 22:09
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kayserispor'dan Hatay'da 4 gollü galibiyet


MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Cardozo'nun kullandığı köşe vuruşunda top Lobjanidze'nin eline çarptı. VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Çağdaş Altay pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.



5. dakikada beyaz noktanın başına geçen Mensah, topu ağlara yolladı. 0-1

9. dakikada Riberio'nun sağdan ortasına ceza sahası içinde El Kaabi kafa vuruşunu yaptı ama top az farkla üstten auta gitti.

29. dakikada Adekugbe'nin soldan ortasında topu Kayserispor savunması uzaklaştırdı, ceza yayında topu önünde bulan Boudjemaa'nın şutunda top az farkla auta gitti.

35. dakikada Kolovetsios geri pasında El Kaabi Arif'e baskı yapınca topu kazandı, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda El Kaabi ceza sahası ön çizgisinden vuruşunu yaptı ama kaleci Bilal bu pozisyonda oldukça verimli geçiren oldu.

44. dakikada Thiam sol kanattan rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi, penaltı noktasına doğru pasını aktardı, Cardozo'nun vuruşunda top ağlara gitti. 0-2

45. dakikada Rİberio'nun uzun pasında sol kanatta topla buluşan Saint Louis ceza sahasına doğru girdi, istediği pası aktaramayınca top kaleye yöneldi, kaleci Bilal'da kontrol edemeyince top direkten döndü.

63. dakikada Kaan Kanak'ın soldan kullandığı köşe atışında kale önünde Kevin Soni'nin kafa vuruşunu kaleci güçlükle çeldi.

69. dakikada Kevin Varga'nın sağdan kullandığı köşe atışında Falette'nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

87. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağdan yerden ortasına penaltı noktası üzerinde Bertolacci dokundu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

89. dakikada ceza sahası içinde Gavranovic, Falette tarafından yere düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada penaltı atışını kullanan Gavranovic topu ağlara yolladı. 0-4

Stat: Hatay
Hakemler: Çağdaş Altay, Caner Özaral, Furkan Ürün

Hatayspor: Erce, Sam Adekugbe (Kaan Kanak dk. 46), Burak Öksüz, Recep, Sadık (Falette dk. 63), Riberio, Onur (Aabid dk. 46), Mehdi Boudjemaa (Kevin Soni dk. 63), Saint Louis (Kevin Varga dk. 63), Lobjanidze, El Kaabi
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Vranjes, Musa Çağıran, Muhammed Mert, Bertuğ Yıldırım
Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Kayserispor: Bilal, Carole, Kolovetsios, Arif, Onur Bulut, Cardoso (Bertolacci dk. 84 ?), Campanharo (Olivier Kemen dk. 80), Thiam, Mensah (Yaw Ackah dk. 79), Ramazan (Gökhan Sazdağı dk. 46), İlhan (Gavranovic dk. 64)
Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Hayrullah Erkip, Talha Sarıarslan, Uzodimma, Carlos Mane
Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Mensah (dk. 5 pen.), Cardozo (dk. 44), Bertolacci (dk. 87), Gavranovic (dk. 90 pen.) (Kayserispor)
Kırmızı Kart: Falette (dk. 89) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Bilal (Kayserispor)

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
İstanbulspor-Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!
İstanbulspor-Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!
Türkiye Yıldız Milli Takımı, Balkan Dresaj Şampiyonası’nı lider bitirdi
Türkiye Yıldız Milli Takımı, Balkan Dresaj Şampiyonası’nı lider bitirdi
Taner Taşkın: 'Çok gol yiyoruz ama bir fazlasını atmayı başarabiliyoruz'
Taner Taşkın: 'Çok gol yiyoruz ama bir fazlasını atmayı başarabiliyoruz'
Uğur Bayarslan: 'Ne yazık ki duran toplardan golü yedik'
Uğur Bayarslan: 'Ne yazık ki duran toplardan golü yedik'
Luan Peres, Alanyaspor maçını kaçıracak
Luan Peres, Alanyaspor maçını kaçıracak
Son Haberler
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Elazığ’da 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu
Elazığ’da 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu
Bayraktar Kızılelma’nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı
Bayraktar Kızılelma’nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı
Nepal'de sel ve toprak kayması: 17 ölü
Nepal'de sel ve toprak kayması: 17 ölü
Didim'de trafik kazası: 1 ölü
Didim'de trafik kazası: 1 ölü
Taksim’de otelde yangın
Taksim’de otelde yangın
Balıkesir'de orman yangını kontrol altında
Balıkesir'de orman yangını kontrol altında
İstanbulspor-Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!
İstanbulspor-Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!
Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu
Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan'a giden yardım tırını uğurladı
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan'a giden yardım tırını uğurladı
Artvin’de 4 katlı tarihi binada çıkan yangın korkuttu
Artvin’de 4 katlı tarihi binada çıkan yangın korkuttu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Kılıçdaroğlu köstebek bürokratlarıyla kapkaç siyaseti yapıyor'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Kılıçdaroğlu köstebek bürokratlarıyla...
Bakan Bilgin: 'EYT sorunu Aralık ayında TBMM'ye gelecek'
Bakan Bilgin: 'EYT sorunu Aralık ayında TBMM'ye gelecek'
Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik öldü
Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik öldü
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını