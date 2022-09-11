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11 Eylül 2022 - 21:42

Kayserispor Nuri Şahin'i tek golle üzdü!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Müsabaka sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

SPOR
11 Eylül 2022 - 21:42
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Kayserispor Nuri Şahin'i tek golle üzdü!


Maçtan dakikalar 

11. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Wright'ın kafa vuruşunda top auta gitti.



14. dakikada sol kanattan atağa kalkan Soner'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

16. dakikada Ghacha'nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Soner'in vuruşunda top dışarı çıktı.

18. dakikada Thiam'ın sol kanattan Gavranovic'e çıkardığı pasta, meşin yuvarlak savunma tarafından uzaklaştırıldı.

54' GOL! Kayerispor'dan Mame Thiam top yuvarlak ağlarla buluştu.

48. dakikada Carole'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan'ın şutu kaleyi bulmadı.

54. dakikada ceza sahası içinde Cardoso'nun pasında topla buluşan Thiam, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

59. dakikada sol kanattan hareketlenen Ghacha'nın vuruşunda top kaleci Bilal'de kaldı.

64. dakikada Ceza sahasında Thiam'ın pasıyla buluşan Ramazan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

83. dakikada Güray'ın kullandığı köşe vuruşunda, meşin yuvarlak Kayserispor savunması tarafından uzaklaştırıldı.

Stat: Kadir Has
Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Selahattin Alpay

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Campanharo (Uzodimma dk. 90 ?), Cardoso (Kemen dk. 82), Ramazan Civelek (Gökhan dk. 82), Mensah (Ackah dk. 90 ?), Thiam, Gavranovic (İlhan dk. 46)
Yedekler: Abdulkadir, Mane, Hayrullah, Talha, Nurettin
Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Antalyaspor: Boffin, Floranus (Bünyamin dk. 82 ?), Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Fernando (Ufuk dk. 69), Soner Aydoğdu (Nakajima dk. 82 ?), Ndao (Sinan dk. 69), Hakan Özmert (Silva dk. 59), Ghacha, Wright
Yedekler: Muhammed, Cemali, Bünyamin, Gökdeniz, Ufuk, Luyindama, Mustafa
Teknik Direktör: Alfons Franciscus Groenendijk

Goller: Thiam (dk. 54) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Cardoso, Carole (Kayserispor), Kudriashov, Güray (Antalyaspor)

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