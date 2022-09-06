SPOR
06 Eylül 2022 - 08:17

Kayserispor sıralamadaki yerini korudu

Süper Lig'in 5. haftasını mağlubiyetle kapatan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 9. sıradaki yerini korudu.

SPOR
06 Eylül 2022 - 08:17
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Kayserispor sıralamadaki yerini korudu

Süper Lig'in 5. haftasını Fenerbahçe mağlubiyeti ile kapatan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 9. Sırada kaldı. Ligin 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan ve haftayı puansız kapatan sarı kırmızılılar 9. basamaktaki yerini korudu. 13 puanla Beşiktaş'ın liderlik koltuğunda yer aldığı Süper Lig'de Konyaspor ikinci sırada bulundu. 6 takım 10'ar puanla sıralanırken Yukatel Kayserispor 6 puanla 9. sırada yer aldı. Bu hafta sonu itibariyle ise Hatayspor, Ümraniyespor ve Ankaragücü 1 puanla son üç sırada yer aldılar.

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