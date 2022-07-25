Kaza geçiren Cem Yılmaz'dan 'ölümden döndü' haberlerine manidar yanıt













"Ölümden dönmedim direk o yolda ilerliyorum"

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün Bodrum'da bir trafik kazasına karıştı. Aracıyla seyir halindeyken taksiyle çarpışan Cem Yılmaz'ın Mercedes marka aracında hasar meydana geldi. Tutulan tutanaklar sonrası her iki araç trafik tarafından servise gönderildi.Cem Yılmaz'ın kaza haberi basında yer aldı ve ünlü komedyen hakkında 'ölümden döndü' ifadeleri kullanıldı. Hakkında çıkan haberleri okuyan Cem Yılmaz, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve paylaşımında hem herkese teşekkür etti hem de kendisi için kullanılan ifadelere yönelik manidar sözler kullandı.Bodrum'da başına gelen kaza ile ilgili açıklama yazan ünlü komedyen Cem Yılmaz, 10 gün önce bir taksici ile çarpışarak kaza geçirdiğini ve arabaların servisten çıkarak kendilerine teslim edildiğini söyledi. Bu süreçte eşinin dostunun telaş yaptığını gördüğünü belirten Yılmaz, kendilerinin aslına kazayı unuttuklarını aktardı.Hakkında çıkan 'ölümden döndü' ifadelerine de yanıt veren Cem Yılmaz, ölümden dönen mi var diyerek, "elbette ölümden dönmedim direk o yolda ilerliyorum" dedi. Ünlü komedyenin bu yanıtı kullanıcıları hem güldürdü hem de düşündürdü.