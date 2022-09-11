Geçtiğimiz hafta çevik kuvvet aracı içerisindeyken arkadaşının silahında çıkan kaza kurşunuyla vurularak ağır yaralanan polis memuru Kenan Baş tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Baş'ın naaşı Küçükçekmece gasilhanesi önünde meslektaşları, ailesi ve arkadaşlarının katıldığı törenle memleketi Samsun'a uğurlandı. Baş'ın cenazesi yarın Samsun Ayvacık'ta defnedilecek.
YAŞAM
11 Eylül 2022 - 18:08
Kaza kurşunuyla ölen polisin cenazesi memleketi Samsun'a uğurlandı
Fatih'te meslektaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla vurularak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Kenan Baş'ın cenazesi memleketi Samsun'a uğurlandı.
YAŞAM
11 Eylül 2022 - 18:08
EDİTOR
İlginizi Çekebilir