Kaza sonrası çekici bekleyen kazazedeye otomobil çarptı!

Olay, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki D-100 karayolunun Fındıklı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre C.T. idaresindeki 34 BE 1911 plakalı bir otomobil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yol çalışması yaptığı yerde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kazazede C.T., aracının kaldırılması için çekici çağırdı. Çekinin gelmesini bekleyen C.T., o sırada 34 BFT 139 plakalı bir otomobilin kendisine çarpmasıyla yola savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde C.T.'nin hayatını kaybettiğini belirlediler. Polis ekipleri ise C.T.'ye çarpıp kaçan otomobil sürücüsünü D-100 karayolunun Ataşehir mevkisinde kıskıvrak yakaladı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kazazede C.T., aracının kaldırılması için çekici çağırdı. Çekinin gelmesini bekleyen C.T., o sırada 34 BFT 139 plakalı bir otomobilin kendisine çarpmasıyla yola savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde C.T.'nin hayatını kaybettiğini belirlediler. Polis ekipleri ise C.T.'ye çarpıp kaçan otomobil sürücüsünü D-100 karayolunun Ataşehir mevkisinde kıskıvrak yakaladı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.