Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs tır ile çarpışmasıyla 3 kişi hayatını kaybederken yararlılar ise hastanede tedavilerine devam ediyor. Tedavi altında olan oyunculardan Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy sosyal medya üzerinden duygularını anlatan ilk paylaşımlarını yaptı. Kötü anlar yaşayan İşiten ve Fersoy'un paylaşımları...
MAGAZİN
28 Kasım 2022 - 14:00
Kaza sonrası ilk paylaşım geldi! Amasya kazası sonrası herkes onları merak ediyordu! Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy'ın hastane paylaşımı
Geçtiğimiz günlerde tiyatro oyuncularının geçirdiği trafik kazası yürekleri ağza getirmesiyle ölüler ve yararlılar olması ise herkesi derinden yaraladı. Yaralananlar arasında Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy da yer alırken iki oyuncudan da paylaşımlar geldi. Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy'un duygularını anlattığı paylaşımlar haberimizde
MAGAZİN
28 Kasım 2022 - 14:00
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