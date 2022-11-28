MAGAZİN
28 Kasım 2022 - 14:00

Kaza sonrası ilk paylaşım geldi! Amasya kazası sonrası herkes onları merak ediyordu! Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy'ın hastane paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde tiyatro oyuncularının geçirdiği trafik kazası yürekleri ağza getirmesiyle ölüler ve yararlılar olması ise herkesi derinden yaraladı. Yaralananlar arasında Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy da yer alırken iki oyuncudan da paylaşımlar geldi. Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy'un duygularını anlattığı paylaşımlar haberimizde

MAGAZİN
28 Kasım 2022 - 14:00
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Kaza sonrası ilk paylaşım geldi! Amasya kazası sonrası herkes onları merak ediyordu! Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy’ın hastane paylaşımı


Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs tır ile çarpışmasıyla 3 kişi hayatını kaybederken yararlılar ise hastanede tedavilerine devam ediyor. Tedavi altında olan oyunculardan Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy sosyal medya üzerinden duygularını anlatan ilk paylaşımlarını yaptı. Kötü anlar yaşayan İşiten ve Fersoy'un paylaşımları...

MELİS İŞİTEN KAZA SONRASI PAYLAŞIMI

Geçirdiği kaza nedeniyle hastanede tedavi gören İşiten, hastanede çekilen fotoğrafını intagram üzerinden paylaşarak altına duygulandıran notu yazdı. Fotoğrafın altına kaybettiklerimiz için her gün daha iyi olacağı ifadelerini kullanan İşiten şükür notuyla iyi olduğunu açıkladı.



Melis işiten ceyhun fersoy paylaşımı

CEYHUN FERSOY PAYLAŞIMI

Tiyatro oyuncu Ceyhun, kazada hayatını kaybeden arkadaşları Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ı anarak 3 değerli dostu için üzüntülerini dile getirdi. Hastane odasında çekindiği bir fotoğrafın altına yazdığı not ise okuyanları duygulandırdı. Yaşadıklarını bir film sahnesine benzeten Fersoy, kaybettikleri 3 dostu için ne kadar üzgün olduğunu dile getirse de onlar için ayağa kalkacağını belirtti. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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