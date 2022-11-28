Kaza sonrası ilk paylaşım geldi! Amasya kazası sonrası herkes onları merak ediyordu! Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy’ın hastane paylaşımı







MELİS İŞİTEN KAZA SONRASI PAYLAŞIMI







CEYHUN FERSOY PAYLAŞIMI

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs tır ile çarpışmasıyla 3 kişi hayatını kaybederken yararlılar ise hastanede tedavilerine devam ediyor. Tedavi altında olan oyunculardan Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy sosyal medya üzerinden duygularını anlatan ilk paylaşımlarını yaptı. Kötü anlar yaşayan İşiten ve Fersoy'un paylaşımları...Geçirdiği kaza nedeniyle hastanede tedavi gören İşiten, hastanede çekilen fotoğrafını intagram üzerinden paylaşarak altına duygulandıran notu yazdı. Fotoğrafın altına kaybettiklerimiz için her gün daha iyi olacağı ifadelerini kullanan İşiten şükür notuyla iyi olduğunu açıkladı.Tiyatro oyuncu Ceyhun, kazada hayatını kaybeden arkadaşları Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ı anarak 3 değerli dostu için üzüntülerini dile getirdi. Hastane odasında çekindiği bir fotoğrafın altına yazdığı not ise okuyanları duygulandırdı. Yaşadıklarını bir film sahnesine benzeten Fersoy, kaybettikleri 3 dostu için ne kadar üzgün olduğunu dile getirse de onlar için ayağa kalkacağını belirtti.