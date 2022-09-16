YAŞAM
16 Eylül 2022 - 19:55

Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde motosikletli ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası alev alan motosikletteki yaralı şahsa vatandaşlar suyla müdahale ederek yanmaktan kurtardı.

YAŞAM
16 Eylül 2022 - 19:55
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Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Derecik merkez karayolunda meydana geldi. Derecik merkezden Samanlı köyüne giden motosiklet, karşı taraftan gelen kamyonete çarptı. Kazada motosiklette bulunan İsmet S. (40) ve Ferhat Ü. (28) yaralandı. Kaza sonrası motosiklet aniden yanarken, motosiklette bulunan İsmet S. de alevler içinde kaldı. Olay yerine gelen vatandaşlar alevler içinde olan yaralıya su ile müdahale ederek yanmaktan kurtardı. Vatandaşların haber vermesiyle olayın gerçekleştiği yere ambulans ve jandarma ekipleri yollandı. Yaralılara kaza yerinde gerçekleştirilen müdahale sonrası Derecik Devlet Hastanesine kaldırılırken, bir yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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