YAŞAM
13 Kasım 2021 - 19:47
Güncelleme: 13 Kasım 2021 - 19:47

Kaza tutanağı tutarken kaza gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı

Sultangazi’de gerçekleşen kazada iki sürücüden biri kaza tutanağı tutmaya giderken karşı yönden gelen araca çarpmasıyla 3 kişi yaralandı.

YAŞAM
13 Kasım 2021 - 19:47
Güncelleme: 13 Kasım 2021 - 19:47
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Kaza tutanağı tutarken kaza gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı
İstanbul Sultangazi-Arnavutköt Yolu Habipler mevkiinde gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre Şaban Yiğitoğlu minibüsü ile Mahmutbey Kavşağı'nda maddi hasarlı bir kazaya karıştı. Kaza sonrasında kaza raporu tutmak için yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan benzin istasyonuna doğru yönelen Yiğitoğlu kaza geçirdi.


KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Benzin istasyonuna giderken bir anda minibüsün direksiyon hâkimiyetini kaybeden Şaban Yiğitoğlu, yolun karşı şeridine çıkarak karşı şeritten gelen Muhsin Metin kontrolünde olan  araca ve Mustafa Çavdar yönetimindeki  hafif ticari araca çarptı. Gerçekleşen kaza sonrasında minibüsün tekerliği fırlarken, kazaya karışan araçlarda ağır hasar meydana geldi. Kazada yaralanan 3 sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırılırken Arnavutköy - Sultangazi yolu İstanbul mevkiinde kapanarak uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu. Olay yerine gelen ekipler inceleme başlatırken inceleme bitiminde anayol araç trafiğine açıldı.

 
# İstanbul# Trafik kazası
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