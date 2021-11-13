Kaza tutanağı tutarken kaza gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı

İstanbul Sultangazi-Arnavutköt Yolu Habipler mevkiinde gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre Şaban Yiğitoğlu minibüsü ile Mahmutbey Kavşağı'nda maddi hasarlı bir kazaya karıştı. Kaza sonrasında kaza raporu tutmak için yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan benzin istasyonuna doğru yönelen Yiğitoğlu kaza geçirdi.Benzin istasyonuna giderken bir anda minibüsün direksiyon hâkimiyetini kaybeden Şaban Yiğitoğlu, yolun karşı şeridine çıkarak karşı şeritten gelen Muhsin Metin kontrolünde olan araca ve Mustafa Çavdar yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Gerçekleşen kaza sonrasında minibüsün tekerliği fırlarken, kazaya karışan araçlarda ağır hasar meydana geldi. Kazada yaralanan 3 sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırılırken Arnavutköy - Sultangazi yolu İstanbul mevkiinde kapanarak uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu. Olay yerine gelen ekipler inceleme başlatırken inceleme bitiminde anayol araç trafiğine açıldı.