Kaza yapan alkollü kadın etrafa saldırdı

İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere Hürriyet Bulvarı'nda gerçekleşen maddi hasarlı bir trafik kazası sonrasında alkollü olduğu öğrenilen bir kadın, ortalığı birbirine kattı. Aracına çarparak olay yerinden kaçmak isteyen sürücüye sinirlenen kadın sürücü ortalığı birbirine kattı.
Kaçmaya çalışan aracın önünü keserek taşla saldıran kadın, Kaza yaptığı vatandaşa küfür ve tehditler savurdu. Saldırı karşısında neye uğradığını anlamayan sürücü çareyi kaçmakta bulurken, yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaçmaya çalışan aracın önünü keserek taşla saldıran kadın, Kaza yaptığı vatandaşa küfür ve tehditler savurdu. Saldırı karşısında neye uğradığını anlamayan sürücü çareyi kaçmakta bulurken, yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.