YAŞAM
25 Mayıs 2022 - 10:33

Kaza yapan alkollü kadın etrafa saldırdı

Beylikdüzü’nde alkollü bir kadın, kendisine çarpan araca sinirlenerek araca taşla saldırdı. Dakikalarca sakinleşmeyen kadın etrafa küfürler savurarak aracı taşlamaya devam etti.

YAŞAM
25 Mayıs 2022 - 10:33
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Kaza yapan alkollü kadın etrafa saldırdı
İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere Hürriyet Bulvarı'nda gerçekleşen maddi hasarlı bir trafik kazası sonrasında alkollü olduğu öğrenilen bir kadın, ortalığı birbirine kattı. Aracına çarparak olay yerinden kaçmak isteyen sürücüye sinirlenen kadın sürücü ortalığı birbirine kattı.

Kaçmaya çalışan aracın önünü keserek taşla saldıran kadın, Kaza yaptığı vatandaşa küfür ve tehditler savurdu. Saldırı karşısında neye uğradığını anlamayan sürücü çareyi kaçmakta bulurken, yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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