YAŞAM
06 Eylül 2022 - 10:46

Kaza yerine gelen annenin, 'Morgda üşür Cavit'imi eve götüreyim' sözleri yürekleri sızlattı

Antalya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza yerine gelen anne, " Morgda üşür Cavit'imi eve götüreyim" feryatları yürekleri dağladı.

YAŞAM
06 Eylül 2022 - 10:46
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Kaza yerine gelen annenin, 'Morgda üşür Cavit'imi eve götüreyim' sözleri yürekleri sızlattı


Kaza, Muratpaşa ilçesi Güzeloba 1870 Sokak kanal yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 00.30 saatlerinde 07 HG 860 plakasına sahip otomobil ile karşıdan gelen 07 AKK 294 plakasına sahip motosiklet çarpıştı.



Çarpışmanın etkisi ile motosikletten fırlayan sürücü Cavit Özyiğit (22) ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Cavit Özyiğit yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Otomobil sürücüsü de hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak, araçları çekici ekiplerinin desteğin ile otoparka çekti. Kaza yerine gelen Özyiğit'in annesi, "Cavitim morgda üşür Cavit'imi eve götüreyim" sözleri yürekleri dağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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