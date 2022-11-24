Kazada ağır yaralanmıştı! Ameliyat olan Sergen Deveci'den haber var: Sosyal medya hesabından duyurdu







Yoğun bakımdan sonra ameliyata alınmıştı







“ Haberlerin aksine gayet iyiyim “

Geçtiğimiz günlerde Baş Belası adlı tiyatro oyununun oyuncuları, Karadeniz turnesinden dönerken Amasya’da trafik kazası geçirmişti. Türkiye’yi üzen olayda Burak Topçu, Tolga Güleryüz ve Özgür Karataş hayatını kaybetmişti. Minibüsün içerisinde oyuncu Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy da yer alıyordu. Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Sergen Deveci’nin ağır yaralandığı ve yoğun bakımda tedavi gördüğü iletilmişti. Basında Sergen Deveci’nin sağlık durumu hakkında asılsız haberlerin çıkması üzerine ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Amasya’da meydana gelen korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş ve Sergen Deveci de ağır yaralanmıştı. Uçak ile Amasya’dan İstanbul’a getirilen Sergen Deveci, burada ameliyat oldu. Omurgasındaki kırıklar nedeniyle operasyon geçiren ünlü isim, sağlık durumu hakkında çıkan asılsız haberlere tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından fotoğrafını yayınlayan Deveci paylaşımına şu sözleri ekledi: “ Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum “ dedi.Paylaşımına devam eden Sergen Deveci, haberlerin aksine gayet iyi olduğunu, yemek yediğini ve tepki verebildiği söyledi. Gündemi bu şekilde meşgul etmek istemediğini söyleyen Deveci, ikinci baharının geriye kalan kısmında sevenlerinin sevgisine layık olmaya çalışacağını ifade etti. Hayatını kaybeden arkadaşları için de Allah’tan rahmet dileyen Deveci’nin sağlık durumunun ise gayet iyi olduğu öğrenildi.Hastane yatağından bir fotoğraf karesini yayınlayan Sergen Deveci, bir an önce iyileşerek sağlığına kavuşmak istiyor. Öte yandan oyuncu Melis İşiten de sosyal medya hesabından Sergen Deveci’nin ve Ceyhun Fersoy’un elini tutarak iyi oldukları haberini vermişti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken kazaya neden olan minibüs şoförünün kusurlu bulunduğu açıklandı. Minibüs şoförü şimdi cezaevinde.