Kazada Can Veren Üniversiteli Kızın Tabutu Üzerine Kırmızı Duvak Örtüldü - Antalya













Antalya'da trafik kazasında yaşamını yitiren hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy'un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Kızlarının ölümü ile yasa boğulan aile ise tabuta kırmızı duvak örttü.Kaza, sabaha karşı Döşemealtı ilçesi Antgaz yakınlarında meydana geldi. Kent merkezinden Döşemealtı ilçesine hareket halinde olan R.Y.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı. Feci kazada, Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy (21) camdan fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay mahaline sağlık ve polis ekipleri yollandı. Kaza yerine ulaşan ekipler, Mine'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü R.Y. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Mine Ersoy'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Kırmızı duvak örtüldüAdli Tıp Kurumu morgundan yapılan otopsinin ardından Mine Ersoy'un cenazesi ailesi ve yakınları tarafından alındı. Uzun süre gözyaşı döken anne Şeyma ve baba Mehmet Ersoy, yakınlarının vasıtası ile ayakta durabildi. Cenaze Burdur'un Bucak ilçesindeki Susuz Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kızlarının ölümü ile yasa boğulan aile ise tabutun üzerine kırmızı duvak örttü. Cenazede güçlükle ayakla duran baba ve anne yakınları tarafından teselli edildi.