Kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı













Olay, 3 Eylül tarihinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darıca merkez istikametinde ilerlemekte olan Muhammet Efe Sevim (15) idaresinde motosiklet hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan motosiklet yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücü Muhammet Efe Sevim ve motosiklette yolcu olarak bulunan N.D. (14) yaralandı. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık personelleri yaralıları hastaneye kaldırdı.Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 4 gündür yaşam mücadelesi veren Muhammet Efe Sevim, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 15 yaşındaki çocuğun cenaze törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve birden fazla vatandaş katıldı. Sevim'in cenazesi öğle namazına müteakip Gebze Kadirağa Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.