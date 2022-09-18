YAŞAM
18 Eylül 2022 - 12:17

Kazada savrulan araç kaldırımda çalışan işçilere çarptı: 2 ağır yaralı

Konya'da kavşakta hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırımdaki 2 işçiye ardından da park halindeki iş makinesine çarptı. Ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

YAŞAM
18 Eylül 2022 - 12:17
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Kazada savrulan araç kaldırımda çalışan işçilere çarptı: 2 ağır yaralı


Kaza, dün saat 11.00 sıralarında merkez Karatay İlçesine bağlı Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 AEF 999 plakasına sahip araç sürücüsü H.O., caddeye kontrolsüz bir şekilde çıktığı iddia edilen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 MA 7824 plakasına sahip hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı. Hafif ticari araca çarpmaktan kurtulamayan otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırım düzenlemesi yapan 2 işçiye, ardından da park halindeki kepçeye çarptı. Kazada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 2 işçiye ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

İşçilerin hayati tehlikesi sürüyor



Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere sağlık ve polis ekipleri yollandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Ahmet E. (57) Konya Şehir Hastanesine, Muhammet A. (34) ise Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 işçinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarını tamamlaması sonrası sürücüler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Araçların çarpışması sonucu oluşan kaza ise cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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