Kazada yaralanan sürücü ayakkabısının çamurunu silmek için ambulanstan geri indi!

Olay Samsun’un Canik ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çevre yolunda seyir halinde ilerleyen hazar kartal yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Kaan Baki Muntaçoğlu’nun idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkan Hazar Kartal'ın kullandığı otomobil yaklaşık 60 metre takla attı. Araç içinde bulunan sürücü Hazar Kartal ile yanındaki koltukta oturan Hurşit Afa Aksoy kazadan yaralı olarak kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, araç içerisinden kanlar içinde kalmış bir şekilde çıkarılan yaralı otomobil sürücüsü Hazar Kartal, hastaneye götürülmesi için bindirildiği ambulanstan ayakkabısı çamurlu olduğu için geri indi.
İndikten sonra ayakkabısını yere sürten ve çamurlarını temizlemeye çalışan yaralı sürücü, daha sonra tekrar ambulansa bini ve hastaneye götürüldü. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.
Çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkan Hazar Kartal'ın kullandığı otomobil yaklaşık 60 metre takla attı. Araç içinde bulunan sürücü Hazar Kartal ile yanındaki koltukta oturan Hurşit Afa Aksoy kazadan yaralı olarak kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, araç içerisinden kanlar içinde kalmış bir şekilde çıkarılan yaralı otomobil sürücüsü Hazar Kartal, hastaneye götürülmesi için bindirildiği ambulanstan ayakkabısı çamurlu olduğu için geri indi.
İndikten sonra ayakkabısını yere sürten ve çamurlarını temizlemeye çalışan yaralı sürücü, daha sonra tekrar ambulansa bini ve hastaneye götürüldü. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.