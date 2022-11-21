Kazadan sağ kurtulan Melis İşiten paylaştı! Sergen'in bilinci... Sanat camiası yasta!







“ Çok büyük bir şey yaşadık “







Baş Belası adlı tiyatro oyunu için Karadeniz turnesine çıkan minibüs, Amasya’da önündeki tıra çarparak kaza yaptı. İçerisinde Melis İşiten, Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci, Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş’ın yer aldığı gruptan üç kişi yaşamını yitirdi. Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten kendisinin de yaralandığı kaza ile ilgili bilgi verdi. Sosyal medya fenomeni Sergen Deveci’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İşiten, Sergen Deveci’nin son durumunu yayınladığı fotoğraflarla duyurdu.Melis İşiten, kazadan sağ çıkmayı başarabilen isimlerden biriydi. Sanat camiasını yasa boğan olay sonrasında İşiten’in durumunun iyi olduğu öğrenilirken ünlü isim diğer ekip arkadaşlarıyla ilgili bilgi verdi.İşiten, “ Çok büyük bir şey yaşadık. Kaybımız ve acımız tarifsiz. Biz sağ kaldık. Sergen’in bilinci açık. Geçecek, geçireceğiz. Seviyorum “ ifadelerini kullandı. Bu paylaşımına Sergen Deveci’nin elini tutarken çektiği kareyi ekledi.Kazada yararlanan bir diğer isim olan Ceyhun Fersoy’un durumu hakkında da bilgi verdi. Fersoy’un da elini tutarak “ İyi olacağız “ dedi. Son olarak ise kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz ile birlikte çekilen karesini yayımlayarak, “ Buna yazamam bir şey… Sen hep bizimle olacaksın. Hayat bugün değişti “ ifadelerini kullandı.Yaşadıkları trafik kazasıyla büyük bir travma geçiren ekip, hala olayın etsinden çıkamadı. Kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybederken cenazeleri ailelerine teslim edildi.