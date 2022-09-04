DÜNYA
04 Eylül 2022 - 10:05

Kazakistan'daki orman yangınında 10 kişi yaralandı

Kazakistan'ın Kostanay bölgesinde sürmekte olan orman yangınında 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

DÜNYA
04 Eylül 2022 - 10:05
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Kazakistan’daki orman yangınında 10 kişi yaralandı


Kazakistan'ın Kostanay bölgesine bağlı Auliyeköl ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Darhan Kıdırali yaptığı açıklamada, gece boyu sürmekte olan yangını söndürme çalışmalarına 91 araç, 3 helikopter, 5 tren ve 600 kişinin çekildiğini aktardı.



Ülkenin Amankaragay ve Lesnoye kasabalarındaki petrol depolarının bulunduğu bölgede yangının söndürüldüğünü belirten Kıdırali, “Yangın bezin depolara tankları ve dizel odunlarına sıçramadı” dedi. Kıdırali, yangında 10 kişinin hafif ve orta yaralandığını ifade ederek, 4'ünün ilçe hastanesine kaldırıldığını, 6'sının ise muayene edildikten sonra evlerine gönderildiğini dile getirdi. Bakan Kıdırali, ayrıca yangın durumunun iyileşmesi nedeniyle askıya alınan tren seferlerinin yeniden başlatıldığını söyledi.

Yangının sıçradığı kasaba sakinlerinin güvenli yerlere tahliye edildiğine dikkati çeken Kıdırali, “Yerel yönetim, tahliye edilenleri Auliye okulu ile yatılı okula yerleştirdi” ifadesini kullandı. Kıdırali, başkent Nursultan ile Almatı şehrinden Acil Durumları Bakanlığına ait ek araçların Kostanay'a gönderildiğini sözlerine ekledi. Diğer yandan yetkililer, yangının 43 bin hektarlık bir alana yayıldığını bildirdi.

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