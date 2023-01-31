GÜNDEM
31 Ocak 2023 - 20:04

Kazalı aracın trafik sigortasında poliçe limiti aşanlara Yargıtay'dan emsal karar!

Kazada araçta hasar meydana geldi. Trafik sigortasının yetersiz kalan kısmı için zorunlu kasko sorumluluk sigortası şirketinden tazminat talebi reddedildi. yargıtay ise alınan ret kararını bozdu.

GÜNDEM
31 Ocak 2023 - 20:04
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Kazalı aracın trafik sigortasında poliçe limiti aşanlara Yargıtay'dan emsal karar!
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2015 yılında Gaziantep'te iki arabanın çarpıştığı trafik kazasında kusuru olmayan ve araca hasar dışında 11.000 lira zarar eden taraf, karşı tarafın zorunlu trafik sigortasından 9 bin 31 lira ve aynı zamanda ihtiyari mali sorumluluk sigortasından 1.969 lira tahsil edilmesi için davacı oldu. İlk derece Gaziantep 1. Ticaret Mahkemesi 9 bin 31 liralık kısmın kabulüne, kalan kısmın reddine karar verdi. Gaziantep Bölge Mahkemesi'ne bağlı 17. Hukuk Dairesi ise, reddedilen kısımdaki temyiz miktarının reddine karar verdi.

Adalet Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Yargıtay Başsavcılığı, kararı kanun lehine bozmaya çalıştı. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, temyizi incelerken, kararın sonucu etkilemeksizin kanun lehine bozulduğuna karar verdi. Zorunlu kasko sorumluluk sigortası limitinin aşılması durumunda kalan tutar ihtiyari sigorta tarafından tahsil edilmesine hükmetti.



Kazalı aracın trafik sigortasında poliçe limiti aşanlara Yargıtay'dan emsal karar

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin iptal kararı, yasal trafik sigortası şirketinin trafik kazası zararlarından sorumluluğuna dayandırıldı ve hasar tutarı sigorta limitini aştığında ihtiyari sorumluluk sigortası başladı.

Dava konusu olayda, trafik zorunlu sigorta şirketinin talep ettiği 9 bin 31 liranın, aracın tamirinden sonra sigorta limiti içinde kalan kısmına karşılık geldiği, kalan 1 bin 969 liranın talep edildiği bildirildi. Diğer sigortacılar bu davayı reddetmelerinin yanlış olduğunu bildirdiler.

Yargıtay kararında 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun çerçevesinde Yargıtay Başsavcılığı tarafından yapılan itirazının kabul edilmesine karar verildiği aktarıldı.

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