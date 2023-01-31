2015 yılında Gaziantep'te iki arabanın çarpıştığı trafik kazasında kusuru olmayan ve araca hasar dışında 11.000 lira zarar eden taraf, karşı tarafın zorunlu trafik sigortasından 9 bin 31 lira ve aynı zamanda ihtiyari mali sorumluluk sigortasından 1.969 lira tahsil edilmesi için davacı oldu. İlk derece Gaziantep 1. Ticaret Mahkemesi 9 bin 31 liralık kısmın kabulüne, kalan kısmın reddine karar verdi. Gaziantep Bölge Mahkemesi'ne bağlı 17. Hukuk Dairesi ise, reddedilen kısımdaki temyiz miktarının reddine karar verdi. Adalet Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Yargıtay Başsavcılığı, kararı kanun lehine bozmaya çalıştı. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, temyizi incelerken, kararın sonucu etkilemeksizin kanun lehine bozulduğuna karar verdi. Zorunlu kasko sorumluluk sigortası limitinin aşılması durumunda kalan tutar ihtiyari sigorta tarafından tahsil edilmesine hükmetti.
GÜNDEM
31 Ocak 2023 - 20:04
Kazalı aracın trafik sigortasında poliçe limiti aşanlara Yargıtay'dan emsal karar!
Kazada araçta hasar meydana geldi. Trafik sigortasının yetersiz kalan kısmı için zorunlu kasko sorumluluk sigortası şirketinden tazminat talebi reddedildi. yargıtay ise alınan ret kararını bozdu.
GÜNDEM
31 Ocak 2023 - 20:04