Kazancını bir ay içinde katladı! Tahminler aynı yönde: 'Tüm zamanların en yüksek seviyelerine hazır olun..'







"ALTIN TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKACAK"







PİYASA DÖRT FAİZ İNDİRİMİNE GÖRE FİYATLANIYOR

FED ALTINI DESTEKLİYOR

HEDEF YILDA 1.500 SEVİYESİ

Finansal endişeler arttıkça bir ons altın 2.000 doların üzerine çıktı. Bir bankacılık krizinin yayılmayacağına dair güven ve Fed'in kararı altının hızını yavaşlattı. Bir haftalık kısa süreli düşüşlerin ardından, bir ayda yaklaşık y yüzde 8 arttı. Altının gramı 1.212'den başlarken ons altının fiyatı 1.980 dolara çıktı. Zaman zaman fiyat düşüşlerine rağmen altın yılın en yüksek seviyesini koruyor.Altın Madenciliği UCITS ETC'nin yöneticilerinden Eric Strand, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında küresel bankacılık krizinin ve yaklaşmakta olan durgunluğun Fed'in faiz oranlarının yüksek kalacağına işaret ettiğini açıklıyor. Strand'ın altınla ilgili yorumları: "Altın piyasası biraz daha beklemek zorunda kalacak, ancak yakın bir zaman sonra tüm zamanların en yüksekteki seviyelerine ulaşacak. Ne olursa olsun, faiz oranları çok uzun bir süre yüksek kalmış gibi görünüyor."FED, son toplantısında beklendiği gibi faiz oranlarını 25 baz puan artırarak yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Uzmanlar, Fed'in yılda dört kez faiz oranlarını düşürdüğünü söylüyor. Euro bölgesinin faiz oranlarını artıracağı ve doların zayıflayacağı tahmin ediliyor. Bu gelişmeler altın fiyatlarına olumlu yansımalı.Öte yandan ING ekonomistleri fiyatların kısa vadede düşebileceğine ve altının bu yılın ikinci yarısında yükseleceğine inanıyor. Fed politikası orta vadede altın anahtar olabilir. Mayıs ayında nihai olarak 25 baz puanlık bir faiz artışı bekleniyor ve bu da Fed Fonlarını yüzde 5 ile yüzde 5,25 arasında tutuyor. Faiz indirimlerinin 2023'ün ikinci yarısında gündeme gelmesi bekleniyor. Dördüncü çeyrekte Fed'in faiz oranlarını 75 baz puan indirmesini bekliyoruz. Reel getirilerin de bu yılın sonundaki politika faiz indirimlerini takip etmesi de beklentiler arasında. Bu da altın fiyatlarını destekliyor.Mali analist İslam Memiş, TV100'deki köşe yazısında altın fiyatının değerlenme düzeyi hakkında şunları söyledi: "1.948 dolarlık bir kırılma ve 1.917 dolarlık düşüş bekliyoruz. Bunu 1.917 doların altında yapabilirsiniz. Teknik olarak aşağıda 870$ dolarlık bir alan var yani kapatılması gerekiyor. Ancak, yıl sonuna kadar 2.000 dolar ile 350 dolar arası tahminim daha da ileri gidiyor. Bu nedenle düşüşün kısa süreli olduğunu ve alım fırsatı şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini unutmayın. Gram altın 1.253 lirayı test ettikten sonra 1.230 liraya geriledi. Kısa vadede ons tarafında bir düşüşün gram altın için negatif olmasını bekliyoruz. 1.200 TL'nin altında kırılmanın ardından 1.170 TL'nin hedeflenmesini bekliyoruz. Ancak yıl boyunca 1.450 ila 550.000 lira seviyeleri hedefleniyor. 1.200 TL seviyesi altında olan rakamların kalıcı olmasını beklemiyoruz. Nisan tekrar satın alma zamanı. Hazirandan sonra yeni rekora hazırlanmalıyız!"