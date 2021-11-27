Kazaya karışan BAYKAR'ın takım lideri Tarık Kesekçi, hayatını kaybetti!

İstanbul'dan hareket eden ve Bursa'da bir programa katılmak için yola çıkan Muratcan Kaya idaresindeki bir otomobil, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu üzerinde ilerlerken bir andan sürücüsünün kontrolünden çıktı ve aynı yöne giden Mustafa A. (41) yönetimindeki bir kamyona çarptı. Saat 10.30 sıralarında meydana gelen kaza sonrası kamyon şoförünün ihbarı üzerinde olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrollerde, sürücü Muratcan Kaya ile aynı araç içinde bulunan Tarık Kesekçi(26), A. Talip Tığlı (25) ve Yusuf Taha Göktaş'ın (22), hayatını kaybettiğini belirlediler. Olay yeri incelemenin işlemlerini tamamlaması sonrası hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri ambulanslara alınarak Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ÖLENLERDEN BİRİ İHA VE SİHA'LARIN TAKIM LİDERİ
Kazada hayatını kaybedenlerden birinin BAYKAR şirketinde görev yapan ve İHA ve SİHA yapım işlemlerinde performans ve analiz alanında takım lideri olan uçak mühendisi Tarık Kesekçi olduğu öğrenildi. Kazada Tarık Kesekçi'nin hayatını kaybettiği haberini alan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve 'Seni çok özleyeceğim kardeşim' ifadelerini kullandı.